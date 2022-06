William e Kate hanno scelto, la loro nuova casa sarà modesta: niente domestici e solo 4 camere da letto

Niente sfarzo e lusso per i duchi di Cambridge. La nuova casa del principe William e di Kate Middleton sarà modesta, per nulla appariscente, che non abbia bisogno di ristrutturazioni o costi aggiuntivi per la sicurezza per non pesare sui contribuenti, ma con una caratteristica ben precisa. La nuova dimora dovrà essere vicina alla regina Elisabetta e vicina alle scuole locali per George, Charlotte e Louis.

Sono queste le richieste dettate da William e Kate che hanno da poco deciso di trasferirsi lontano da Londra, nell'Adelaide Cottage a Windsor. Solo quattro camere da letto, niente personale convivente ma staranno a 10 minuti a piedi dalla regina Elisabetta.

I duchi di Cambridge vogliono rivoluzionare l’immagine reale e puntano tutto sulla normalità. Non cercano case sfarzose e all'insegna del lusso per i loro bambini, ma la comodità di un cottage a misura di famiglia, situato a pochi passi dalla Cappella di San Giorgio e dal Castello di Windsor nel Berkshire. E il trasferimento è previsto entro la fine dell'estate, visto che i figli della coppia dovrebbero iniziare a frequentare le scuole locali all'inizio del prossimo anno scolastico. I principini George, Charlotte e Louis dovrebbero, infatti, iniziare a frequentare le scuole locali da settembre.

Una decisione presa anche per stare vicini alla nonna del principe William. La coppia, infatti, sarà a pochi minuti dalla regina Elisabetta, che ha bisogno di circondarsi di persone care perché sempre più spesso è sola con il suo staff. La presenza di William e dei bisnipoti sarà sicuramente gradita alla sovrana, che ha 96 anni e negli ultimi tempi ha sofferto di problemi di mobilità.

