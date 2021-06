Kate Middleton, nuova guerra nella Famiglia Reale dopo Meghan Markle: «Ama rubare la scena agli altri»

Non bastava Meghan Markle. Kate Middleton ha altre rivali nella Famiglia Reale. Da quando i duchi di Sussex si sono ritirati dalla scena pubblica e la regina Elisabetta ha deciso di stare più in disparte sono aumentati gli impegni per i Cambridge. William è l'erede al trono e sua moglie è perfettamente a suo agio nel ruolo. Per le cugine del marito, tuttavia, è fin troppo a suo agio. «Ruba la scena agli altri», è il pensiero di Eugenia di York riportato da un'amica.

Kate Middleton, guerra nella Famiglia Reale

La figlia di Sarah Ferguson sarebbe rimasta ferita da alcuni comportamenti della moglie di William. Come riporta Express Uk, lamenta di non essere coinvolta in alcune iniziative. «Kate è entrata nella scena reale e ha rubato abbastanza rapidamente i riflettori - ha spiegato una fonte -. Ha continuato a fare notizia durante tutto il suo periodo come reale lavoratrice. L’attenzione, gli elogi e i fan adoranti non sono stati una pillola facile da ingoiare per la principessa Eugenie».

Sembra, dunque, che fra Eugenia e Kate sarebbe calato il gelo. Eppure è risaputo che la duchessa di Cambridge stia facendo da intermediaria nel rapporto tra il marito e il fratello. Starebbe cercando di mettere pace tra loro dopo la Megxit e l'allontanamento dal Regno Unito. Un'altra grana per la regina Elisabetta che deve già sopportare le interviste scomode del nipote Harry.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 18:18

