Pomeriggio 5, Karina Cascella contro Rosa Perrotta: «Spettacolarizza la gravidanza, la posizione delle gambe è troppo»

Grande Fratello 16, Barbara D'Urso presenta i primi concorrenti: «Sono bellissimi e pronti per il ranch»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Spettacolarizzi la gravidanza», è l'accusa cheha rivolto aL'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è incinta ed è solita pubblicare sui social foto con il pancione. Nel talk digli ospiti hanno commentato gli scatti su Instagram dividendosi tra chi le considerava tenere e chi le giudicava troppo osé. «Nonostante la mia riservatezza, mi farei le foto con la pancia», ha dichiarato la conduttriceÈ ormai noto al pubblico televisivo che Karina Cascella e Rosa Perrotta non hanno un buon rapporto, ma l'opinionista ha sottolineato che non c'è nulla di male nel mostrare il pancione. Le polemiche sarebbero esplose per la malizia dietro gli scatti: «Non sto dando ragione alle persone che criticano, ma la posizione delle gambe può aver infastidito i fan».«La malizia c'è in chi guarda - ha replicato Rosa Perrotta - io faccio quello che voglio. Non c'è niente di male a mostrare il pancione, io sono stata in vacanza e ho scattato e condiviso più foto». La donna è incinta del fidanzatoconosciuto sotto i riflettori de trono classico di, dating show condotto daA una parte dei fan non piace che lei spettacolarizzi una condizione naturalissima come quella della gravidanza. Recentemente ha anche risposto alle critiche sui social: «Voglio dire a tutte le donne che vengono a commentare le mie foto con: “Abbiamo capito che sei incinta”, “Non sei incinta solo tu”, “Basta con questa pancia” che mi spiace per i vostri fegati ma io continuo a sfoggiarla e a fare il cavolo che mi pare. E mentre io continuo,voi sforzatevi di trovare commenti più fantasiosi...3 mesi sono ancora tanti!!! Ah...e la mia pancia non leva nulla alle vostre. Fate le brave dai,anche meno con questa acidità che poi vi brucia lo stomaco».