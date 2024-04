Justin Bieber in lacrime dopo l'esibizione al Coachella. Fan in allarme: «Cosa ti sta succendendo? Stai Bene?»

di Morgana Sgariglia

Justin Bieber ha condiviso su Instagram un post della sua performance a sorpresa a Coachella, nel carosello di foto sull'esibizione, però, c'erano due selfie in primissimo piano di lui con una lacrima sul volto. Il cantante 30enne sembra essere molto abbattuto. Il post è privo di didascalia e questo ha allarmato ulteriormente i fan, che hanno invaso la sua bacheca di messaggi in cui si mostrano particolarmente preoccupati per la sua salute mentale.

Fan in allarme

Alle prese con la malattia di Lyme, la depressione e la gestione della rabbia, Justin Bieber ha già riconosciuto il suo frequente consumo di alcol e la sua dipendenza da "droghe piuttosto pesanti" durante i suoi momenti più bassi. Da qui la preoccupazione dei fan: «Justin, siamo qui per te fratello, stai bene? - dice un follower - Spero che tu stia bene, odio vedere le lacrime rigarti il ​​viso». Molti pensano che la colpa delle lacrime sia da attribuire alle voci di una rottura tra Justin e sua moglie Hailey, con un altro che scrive: «È un segno?». Un altro ancora echeggia: «Grida aiuto, gente».

La reazione della moglie Hailey

Anche la moglie ha commentato il post nel tentativo di mettere a tacere certi utenti: «Un piagnucolone carino».

Justin e Hailey, 27 anni, sono sposati dal 2018, ma hanno attraversato diversi alti e bassi. Di recente, erano riemerse voci di problemi coniugali quando il padre di Hailey, Stephen Baldwin, 57 anni, ha chiesto di pregare per la coppia.

Cosa ha combinato il padre di Hailey, l'attore Stephen Baldwin

A febbraio, il padre di Hailey, Stephen, ha caricato sui social una clip di Justin che cantava con questo testo sotto: «Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore».

Un messaggio che ha scatenato le voci secondo le quali la coppia avesse problemi coniugali, ma sia la modella che il cantante hanno smentito. Il sito di gossip americano Tmz ha riferito che Hailey e suo marito hanno a che fare con una questione privata di cui suo padre è a conoscenza. Il suo appello ai seguaci di «dire una piccola preghiera» per la coppia riguardava presumibilmente il loro problema attuale.

Hailey non ha gradito il gesto del papà ma ha utilizzato le sue storie su Instagram per smentire le teorie «false» sul suo matrimonio con Justin. Ha scritto: "Solo per vostra informazione, le storie che vedo su TikTok sono sbagliate il 100% delle volte. Costruite sul nulla...provenienti dalla terra dell'illusione».

Justin non era accompagnato da sua moglie durante la sua esibizione a sorpresa al Coachella ed è stato visto senza fede nuziale. Tuttavia, la coppia è stata avvistata insieme tra la folla al festival musicale, in un'aperta dimostrazione pubblica di affetto, che Justin ha condiviso sul suo Instagram. Hailey ha anche catturato la performance di suo marito in video e l'ha condivisa, scrivendo: «Oh, ehi, tesoro».

La scoperta dei video con P.Diddy

Nella perquisizione avvenuta a marzo delle case di Miami e Los Angeles del rapper P. Diddy in relazione a un’indagine federale sul traffico sessuale, sono stati ritrovati sul suo archivio internet dei video di un Bieber adolescente assieme al rapper in uno studio di registrazione.

Lo scorso novembre l’ex compagna di Diddy, Cassandra “Cassie” Ventura, ha denunciato il rapper per essere stata vittima di tratta, picchiata e violentata in numerose occasioni nell'arco di dieci anni. Le accuse sono state totalmente smentite dal rapper, che ha chiuso la questione versando una cifra mai resa nota. In seguito a questa vicenda, però, gli inquirenti hanno deciso di far luce sulle accuse della donna con alcuni mandati di perquisizione.

Il contenuto dei filmati

Nei due video rinvenuti, Diddy e Justin sono insieme in uno studio di registrazione probabilmente tra il 2009 e il 2010. All'epoca il cantante aveva tra i 15 e i 16 anni e stava registrando il suo album di debutto, My World 2.0, prodotto da Usher che scommise su di lui. Non è chiaro il motivo per cui sono stati girati i video, da cui si evince l'ammirazione del rapper per il giovanissimo cantante e, al massimo, il suo volerlo portare a conoscere delle ragazze.

«Vendi concerti e tutto il resto e poi inizi a comportarti in modo diverso, eh? - dice Diddy a un Justin imbarazzato - Non mi ha più telefonato e non sei più uscito con me come facevamo un tempo». Justin ribatte in modo nervoso: «Bè, non hai provato a metterti davvero in contatto con me, se non attraverso i miei soci e quant’altro, ma non hai mai avuto il mio numero. Insomma, vuoi il mio numero? Te lo darò, dai».

Nel secondo video Bieber appare più disinvolto. «Hai mai visto il film 48 ore? - domanda Diddy al cantante - «In questo momento (Justin) sta trascorrendo 48 ore con Diddy, lui e il suo ragazzo. Stanno vivendo i momenti più belli della loro vita, ma dove usciamo e cosa stiamo facendo non possiamo davvero rivelarlo. Ma è sicuramente il sogno di un quindicenne». Quando Diddy chiede a Bieber cosa abbia voglia di fare, Justin risponde: «Andiamo a prendere delle ragazze». Il rapper commenta: «Un uomo che conquista il mio cuore, è di questo che sto parlando!».

