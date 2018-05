Jimmy Ghione dopo il divorzio, serata romantica e baci con la nuova fidanzata Luisa

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA- E’ diventato single dopo la separazione e ora sembra cheabbia una nuova. Lo storico conduttore di “Striscia la notizia” è stato lasciato dalla moglie Tania Paganoni con cui è stato sposato dal 2003 al 2016.L’addio è stato molto sofferto: “Una mattina – ha raccontato - dal nulla, mi ha detto: “Jimmy, non sento più quello che sentivo prima”. Per quattro mesi abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, ho sofferto come un cane. Mi ha detto che non ero presente, che la davo per scontata. Io sono un portatore sano di matrimonio, ero innamorato come il primo giorno. Avrei voluto invecchiare con lei"Dichiara di essere ancora preso dalla ex, ma è stato sorpreso da “Novella2000” nella Capitale mentre nottetempo bacia una misteriosa donna bionda, che secondo la rivista si chiama Luisa, di mestiere manager. La coppia, dopo le effusioni, si allontana insieme nella notte romana…