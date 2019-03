Jane Alexander e l'addio a Elia Fongaro: «Sto male, ho fatto tutto da sola. Ero infelice»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia fraed, come riportato da Leggo.it nata al interno delle mura dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è finita ma spesso sui social chiedono all’attrice di tornare insieme al suo ex, con cui ha superato le numerosi critiche che li ha investiti durante il reality.Jane naturalmente non è d’accorso e attraverso i social ha voluto spiegare una volte per tutte le motivazioni che l’hanno portata a mettere fine alla storia: “Mi scrivete spesso "riprovaci, torna da lui, parlaci, non capite quanto state male l'uno senza l'altra?" – ha scritto sul social - Io sono stata male, e sto male, si. Ho preso una decisione impopolare perché non ero più felice. Stavo cercando di credere anche io nella favola, ma la favola non esisteva. Ho investito tanto nella nostra storia, emotivamente, se non altro. Le scelte fatte e le conseguenze non le rinnego, ne rinnego in alcun modo il sentimento che provo per Elia. Solo che non eravamo felici. Ci ho riprovato? Si. Ho scritto più di un messaggio, ho detto che mi mancava, ho aperto per l'ennesima volta il mio cuore ma dall'altra parte ho ricevuto solo una risposta: hai fatto tutto da sola. Ecco. Forse è davvero l'unica risposta a tutto questo: HO FATTO TUTTO DA SOLA”