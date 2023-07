Hayley Atwell, l'attrice (con Tom Cruise in Mission Impossible) svela il trucco per allontanare gli inopportuni in discoteca

di Redazione web

Tom Cruise ha girato il mondo insieme all'attrice Hayley Atwell per promuovere il loro ultimo film insieme, "Mission Impossible - Dead Reckoning Prima Parte". Il tour promozionale è partito proprio da Roma, a piazza di Spagna.

Durante alcune interviste, l'attrice ha rivelato che ha sempre preferito andare a ballare nei locali gay perchè riusciva a divertirsi molto di più, senza essere importunata dai ragazzi che cercano di conquistarla. Tuttavia, Hayley è ben consapevole di essere una bellissima donna, come ha confermato anche Tom Cruise in alcune interviste, e di attirare attenzioni maschili sempre, quindi ha messo in atto un trucco molto imbarazzante, ma anche estremamente efficace. Andiamo a scoprire il trucco.

Hayley Atwell e il metodo "scaccia uomini indesiderati"

A quale ragazza non è capitato di essere al centro di attenzioni indesiderate e di non sapere come uscirne, soprattutto in luoghi angusti e stretti come le discoteche? Hayley Atwell, ex eroina del mondo dei supereroi Marvel, è corsa in aiuto delle ragazze e ha svelato il trucco efficace per allontanare chiunque in pochissimi secondi. Il tutto, sotto gli occhi divertiti di Tom Cruise.

Hayley ha svelato: «Il trucco è agire in modo repentino. Appena vedete un ragazzo avvicinarsi a voi con fare inopportuno, voi iniziate a ballare in modo strano e senza vergogna, siate audaci e strane.

Insomma, un trucco che sicuramente fa allontanare i malintenzionati. Chissà cosa ne pensa Tom Cruise, farebbe allontanare anche lui?

