Harry e Meghan, nuovo terremoto in arrivo per la famiglia reale: ecco cosa sta succedendo

La partecipazione del principe Harry ai funerali di suo nonno Filippo hanno consentito una piccola tregua nei rapporti difficili tra il secondogenito di Carlo e Diana ed il resto della famiglia reale. Una tregua che, però, non sembra destinata a durare: ecco perché.

Dopo la 'Megxit' e le dure accuse lanciate da Meghan Markle nei confronti della famiglia reale, il principe Harry si era riconciliato col fratello William proprio durante i funerali del principe Filippo, a cui il duca di Sussex ha partecipato senza la moglie, rimasta negli Stati Uniti anche a causa della gravidanza avanzata. Quella tregua potrebbe però essere stata piuttosto effimera, dal momento che un nuovo terremoto è destinato ad abbattersi sulla famiglia reale.

Come riporta infatti il Sunday Times, in estate uscirà una nuova edizione aggiornata di Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan. Nella prima edizione, fonti vicine alla coppia rivelavano particolari scottanti della vita di Harry e Meghan Markle nella famiglia reale britannica ed ora sono in uscita nuovi capitoli. Tra le novità più attese ci sono dettagli sull'intervista rilasciata a Oprah Winfrey e sulla morte del principe Filippo, ma anche sulle accuse mosse dallo staff della famiglia reale nei confronti di Meghan.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 12:41

