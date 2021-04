La Regina Elisabetta e la svolta dopo la morte di Filippo: nella foto ufficiale ora è da sola

A una settimana dai funerali di Filippo l'ultimo gesto doloroso della Regina Elisabetta non è passato inosservato. Probabilmente era inevitabile, ma i followers lo trovano molto triste. Le immagini della sovrana durante le esequie sola e senza più il compagno di una vita hanno fatto il giro del mondo. Ora lo staff che gestisce gli account social della Famiglia Reale ha pensato di dover cambiare l'immagine profilo.

La Regina Elisabetta, il gesto dopo la morte di Filippo

La foto della coppia è stata sostituita da una della regina sorridente e da sola, la stessa diffusa nel giorno del 95esimo compleanno. Prima della morte del duca di Edimburgo era possibile vedere un'immagine scattata mentre i coniugi si godevano una giornata all'Epsom Derby nel 2016. Nei giorni immediatamente successivi alla morte del principe Filippo le foto profilo di tutti i membri della Famiglia Realeerano state sostituite con gli stemmi ufficiali in segno di rispetto.

La Regina Elisabetta e Filippo

La Regina è stata sposata con Filippo per 73 anni. Per lui fu un colpo di fulmine e si battè per sposarlo. L'uomo che ha accettato di stare sempre un passo dietro a sua moglie e alla Corona si è spento a 99 anni. Avrebbe compiuto tra poche settimane un secolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 20:35

