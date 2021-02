Harry e Meghan privati di titoli e cariche dalla Regina Elisabetta. «Ha inviato una lettera»

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale e - nel caso del secondogenito di Carlo e Diana - anche di ruoli onorifici militari.

Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che Elisabetta II lo ha comunicato loro «in una lettera dopo una conversazione con il Duca» nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family annunciata clamorosamente l'anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America.

La rinuncia al ruolo di membri senior della Royal Family britannica, e la conseguente perdita formalizzata oggi di una serie di incarichi di patronato e di titoli militari onorifici, non impedirà ai duchi di Sussex di restare «impegnati a volgere i propri doveri» e a compiere attività di «servizio per il Regno Unito e in giro per il mondo. Lo sottolinea un portavoce di Harry e Meghan. I duchi fanno inoltre sapere d'aver »offerto di continuare a sostenere le organizzazioni« patrocinate finora anche senza avere più ruolo ufficiali. »Tutti possiamo vivere una vita di servizio - concludono secchi -. Il servizio è universale«.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 15:18

