Harry e Meghan, l'avviso di Buckingham per proteggere la Regina: «State lontani dal Giubileo»

Le continue liti famigliari nel regno d'Inghilterra potrebbero distrarre la Regina dai suoi impegni per i 70 anni del trono. In primis "i capricci" di Harry e Meghan non giovano alla salute della monarca. E su questo, Richard Eden ha le idee chiare, come ha rivelato al talk show di MailOnline, Palace Confidential: «Ho davvero l'impressione che Harry e Meghan amino tutte le speculazioni sul fatto che verranno o meno per il Giubileo».

«Quelle che dovrebbero essere le meravigliose celebrazioni dell'incredibile lungo regno della regina, sono diventate una specie saga o "non-non-verranno?"». Come riporta il Sun, l'editore generale della pubblicazione, Richard Kat, ha aggiunto: «Penso che sia tragico per lei. L'ultima cosa che vuole sono queste continue e aspre liti con i suoi nipoti e la famiglia. Hanno avuto così tanti problemi negli anni '90 che speravano di essersi lasciati alle spalle, ma questo è in qualche modo anche peggio e deve essere enormemente difficile per lei e piuttosto disperato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 16:47

