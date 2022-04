Lino Guanciale papà, le prime foto del piccolo Pietro: al parco con mamma Antonietta

Sulla riservatezza di Lino Guanciale della compagna Antonietta Liuzzi non c'erano dubbi, per cui alla nascita di Pietro non è stata una sorpresa non vedere foto. Soltato ora, dopo 6 mesi di distanza dalla nascita spuntano le prime immagini del bambino, immortalato dagli smartphone di famiglia e pubblicato sui social, sempre di spalle. Antonella lo tiene in braccio, ci gioca, lo bacia e presumibilmente Lino Guanciale scatta le foto, postate su Instagram e apprezzate da migliaia di fan.

Leggi anche > Isola, Carmen Di Pietro si lamenta del figlio Alessandro. E Ilary: «Il mio nemmeno mi saluta»

Il primo incontro tra i due è avvenuto all'Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. Antonella Liuzzi è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management, dal 2015. Dal 2013 al 2015, ha collaborato sempre con l’Università Bocconi in qualità di Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. È anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, una società che opera nella proprietà e gestione di strutture alberghiere, e che si occupa dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero. Tra lei e l'attore della fiction "Noi", trasposizione italiana da "This is us", è stato subito amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA