Halle Bailey mamma a 23 anni. L'attrice de La Sirenetta dalla gravidanza segreta all'arrivo del primo figlio Halo: «Tutti impazienti di conoscerti»

L'attrice de La Sirenetta è diventata mamma per la prima volta. Halle Bailey, 23 anni, aveva negato più e più volte la gravidanza, ma solo qualche ora ha annunciato l'arrivo del suo primo figlio, Halo, con un post su Instagram. Nessuna foto di lei con il pancione, nessuna prova del lieto evento, se non la foto di oggi. Eppure, il piccolo Halo è nato gli ultimi giorni di dicembre 2023, come ha confermato la neo mamma.

Andiamo a leggere cosa ha scritto Halle sul suo post di benvenuto al figlio.

La Sirenetta è diventata mamma

«Anche se siamo a pochi giorni dal nuovo anno, la cosa più grande che il 2023 potesse fare per me, è stata portarmi mio figlio.. Benvenuto al mondo mio angelo. Il mondo è impaziente di conoscerti», ha scritto la neomamma Halle Bailey che ha dato il benvenuto al mondo al figlio nato dall'amore con il rapper americano DDG.

La coppia ha voluto mantenere il segreto della gravidanza, come fece Kylie Jenner per evitare la pressione dei paparazzi e dei media americani che possono essere molto invadenti.

