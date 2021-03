Gwyneth Paltrow influencer, l'incredibile "effetto" quando indossa i gioielli: «Come Kate»

Non solo guru del benessere, ma anche punto di riferimento per le gioiellerie del mondo. Gwyneth Paltrow è ormai un'esperta e riconosciuta influencer di gioielli. Il suo marchio di lifestyle Goop, nato come newsletter nel 2008, si è espanso in un impero del benessere che comprende linee di moda, bellezza, fragranze, cura della pelle, articoli per la casa e integratori, oltre a negozi fisici, un podcast e meeting annuali a tema benessere. Il marchio ha un valore stimato di 250 milioni dollari, la maggior parte dei quali frutto del canale e-commerce lanciato nel 2014. Come riporta il Telegraph, anche i brand di alta gioielleria stanno sperimentando "l'effetto Paltrow" che determina un incremento delle vendite.

«Nel Regno Unito la gente parla dell'effetto Kate Middleton per quanto riguarda l'abbigliamento e gli accessori di poche centinaia di sterline», afferma Zoe Benyon, uno dei fondatori del marchio con sede a Chelsea Robinson Pelham, che ha creato gli orecchini di diamanti che la duchessa di Cambridge indossava il giorno del suo matrimonio. «Quando Kate indossa un paio di orecchini del valore di diverse migliaia di sterline, invece, le persone non si precipitano a comprare. Con Gwyneth Paltrow accade».



L'attrice è stata fotografata mentre indossava la collana Identity in oro massiccio da 17.670 sterline di Robinson Pelham. Gli ordini sono aumentati vertiginosamente e c'è una lista di attesa di due mesi. Un altro marchio che ha beneficiato dell'approvazione di Paltrow è Foundrae, l'etichetta con sede a New York nota per i suoi medaglioni e ciondoli simbolici. E l'effetto si ripete tutte le volte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 23:20

