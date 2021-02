Guenda Goria e Francesco Baccini, il commento social dopo la lite in tv: «Il confronto era stato stabilito e accettato»

Guenda Goria risponde a Francesco Baccini dopo lo scontro a “Live Non è La D’Urso”. Francesco Baccini, dopo la sua incursione al Grande Fratello Vip dove ha smentito il racconto di Maria Teresa Ruta su una loro presunta relazione, è stato invitato da Barbara D’Urso per un incontro con la figlia Guenda Goria, impegnata a difendere la mamma. Il faccia a faccia non ha avuto gli esiti sperati e Guenda ha deciso di dire la sua dal social: “Il confronto era stato stabilito e accettato dall’uomo in questione”.

GUENDA GORIA E IL COMMENTO SU FRANCESCO BACCINI

Guenda Goria ha commentato il comportamento di Francesco Baccini dal suo account Instagram: “Sono stata invitata a un confronto pubblico – ha spiegato ai follower - in qualità di donna, di persona e figlia. Il Confronto era stato stabilito e accettato dall’uomo in questione”.

Francesco Baccini si è preso tutto lo spazio, ma era in trasmissione per un faccia a faccia: “Io sono arrivata e anzitutto quest’uomo si è preso tutto lo spazio, per poter parlare e dire la sua opinione arrogandosi il diritto di lasciarmi fuori. Non solo, ci ha anche giocato, la facciamo entrare?, Non la facciamo entrare?, Ma cosa ci deve dire? Peccato che quello che avevamo stabilito era un confronto a due”.

Prima di lasciarla entrare, Francesco Baccini ha fatto attendere molto Guenda Goria: “Una grande maleducazione, perché lasciare una donna in piedi fuori dallo studio è un atto di grandissima maleducazione…”.

GUENDA GORIA E FRANCESCO BACCINI, UN CONFRONTO DIFFICILE

A “Live Non è La D'Urso” alla fine Francesco Baccini ha accettato il confronto, ma poco dopo ha zittito Guenda Goria per poi minacciare di abbandonare la trasmissione, sorprendendo anche la conduttrice: “Dovevo raccontare una balla? - ha tuonato - Non parlo dei fatti miei. La sua opinione l'ho già sentita.. Scusatemi ma in questo teatrino vi saluto. Io sono qua teletrasportato, se lei volete fare la lite non ci sto”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA