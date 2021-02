Grande Fratello Vip, Francesco Baccini smaschera Maria Teresa Ruta: «Mai successo nulla. Sono scappato perché c’era un altro uomo». Nella scorsa puntata la Ruta aveva raccontato di una settimana di passione con il cantante avuta tantissimi anni fa, ma le cose non son andate esattamente così.

E’ il momento della verità, al Grande Fratello Vip c’è Francesco Baccini che su invito di Alfonso Signorini racconta la sua storia d’amore con Maria Teresa Ruta. Il racconto del cantane è divertentissimo

«La penultima volta che ci siamo visti erano 20 anni fa – scherza Baccini parlando con la Ruta - ci siamo visti tre volte e l'ultima è questa e sicuro non me lo dimentico! Ormai mi fermano per strada per chiedermi sta cosa, sono sempre stato molto riservato».

Il racconto di Baccini sulla liaison con Maria Teresa è leggermente diverso da quello raccontato dalla conduttrice: «Ricapitolando: un giorno in una trasmissione mi invita a vedere un musical dove c'era anche Guenda e da lì mi invita a casa. Per me lei era sposata con Goria, non lo sapevo fosse separata, quindi ero tranquillo. Vado a cena, mangiamo, parliamo di musica con Guenda e alle 11.30 casa fine. Ci siamo scambiati messaggi ma non c'era nulla di altro. Poi io presento una canzone a Sanremo "La notte non dormo mai", prima mi dicono che c'era e poi non c'era più e io rimango deluso. Maria Teresa mi dice di vedere il Festival da lei, io guardo il frigo vuoto e vado...almeno mangio! E succede esattamente quello, mangiamo e guardiamo il Festival, a un certo punto ero lì che guardavo il festival sbattuto depresso, mi ha consolato, ma roba da scuola media. Non è successo nulla. Ad un certo punto si sente una porta sbattere e penso ca**o i ladri, entra un signore».

Signorini chiede chi fosse: «E io che ne so – risponde Baccini - Cosa gli dico a uno che entra con le chiavi di casa... io già mi immaginavo i titoli "Baccini morto a casa della Ruta”. Lui era inca**ato nero, resto pietrificato e lui andava su e giù, io intravedo il cappotto infondo, lui parla con lei incazzato e io sperando di passare inosservato, prendo il cappotto e mi fiondo sulla porta, in zero secondi netti mi sono fiondato a casa. Non l'ho mai più sentita. È l'ultima volta che ci siamo visti».

«E' tutto vero - conferma la Ruta - All'epoca avevo una persona che mi faceva compagnia ed è stato con me per 5 anni. Una persona che mi voleva molto bene, ma il mio amore era diverso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA