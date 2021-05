Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma nuda su Instagram: «Ci vorrebbe uno Spritz». Ma piovono le critiche

Selvaggia Roma dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini regala uno scatto hot su Instagram. Selvaggia Roma si spoglia e si fotografa per i suoi follower: “A dire il vero per essere perfetto ci vorrebbe uno Spritz".

Leggi anche > Max Pezzali: «I miei formidabili anni Novanta, fra sogni e ricordi»

Selvaggia Roma e il post hot su Instagram

Selvaggia Roma, già reclusa nelle casa del Grande Fratello Vip 2021, ha deciso di regalare uno scatto hot ai suoi follower su Instagram. Completamente nuda, seduta su una sedia, Selvaggia Roma aggiunge nella didascalia: “Questo - ha scritto sul social - potrebbe somigliare al paradiso: rimanersene comodi in poltrona a guardare con indifferenza l'affannarsi di chi non riuscendo a brillare di luce propria cerca in ogni maniera di offuscare la tua ovviamente senza riuscirci e, anzi, ottenendo solo di offendere la propria intelligenza, posto che ve ne sia una, ma ho dei dubbi... A dire il vero per essere perfetto ci vorrebbe uno Spritz".

La condivisione di Selvaggia Roma è stata molto apprezzata, soprattutto dal pubblico maschile, ma non mancano commenti contro la scelta della showgirl. Alcuni fan sembrano non gradire l’immagine hot: “Oltre al corpo – chiede un follower - hai qualcos'altro da mostrarci?", "Ragazzi – aggiunge un altro - ma questo profilo è diventato pornhub". Le critiche però non finisco: "Molto siliconata e pompata, credo che la bellezza sia un’altra cosa”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA