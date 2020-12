Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli dopo il bacio a Giulia Salemi: «Paura di fare un passo in più. Capiamo, poi ci lasciamo andare»

Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip si è avvicinato a Giulia Salemi dopo la volontaria uscita di Elisabetta Gregoraci. Ultimamente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono anche lasciati andare, scambiandosi complice un gioco, due baci appassionati.

Dopo le effusioni, i baci e gli abbracci Pierpaolo Pretelli si sente un po’ frenato, per paura di sbagliare lasciandosi trasportare dal momento: “C'è paura di fare un passo in più – ha confessato in giardino al coinquilino Andrea Zenga - prima capiamo e poi in caso ci lasciamo andare”. Pierpaolo ha anche paragonato questa situazione con il trascorso con Elisabetta Gregoraci: “Con lei non mi ero frenato, adesso c'è la paura di sbagliare. Mi fa stare bene ma non so che pensare, abbiamo un blocco”.

Si aggiunge alla conversazione Mario Ermito che con Zenga cerca di rincuorare Pierpaolo, che già nel pomeriggio però aveva confidato anche a Stefania Orlando i suoi timori: “Se deve succedere, succederà, io personalmente non sono uno che si frena, ma non vorrei correre. Vorrei andarci con i piedi di piombo, anche per non fare passi falsi”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 21:35

