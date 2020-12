Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il primo bacio sotto al vischio. Gli altri concorrenti applaudono

Al Grande Fratello Vip fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi finalmente è arrivato il primo bacio. Dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è molto avvicinato a Giulia Salemi e ora, complice un gioco organizzato dagli autori, la coppia si è scambiata un bacio appassionato.

Con l’atmosfera delle feste il GF ha organizzato un gioco per gli inquilini, che non appena sentono il suono di una campana devono correre sotto al vischio, come da tradizione, per scambiarsi baci hollywoodiani.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, benché non siano in coppia insieme, si scambiano un primo bacio, per poi darsene un altro, decisamente più appassionato, sotto gli applausi e le urla dei coinquilini. La più sorpresa sembra essere Stefania Orlando che commenta felice a una Giulia abbracciata a Pierpaolo: “Ragazzi.. ma questo è stato un bacio vero!”.

