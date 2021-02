Giuseppe Povia in lutto: «Sei stato grande... Sono sempre il tuo bimbo»

Il padre di Povia è morto e lui gli dà l’ultimo saluto sul socia. Da Instagram il cantante Povia ha dato il triste annuncio della morte del padre: “Sei stato un grande… Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto”.

POVIA E IL POST SOCIAL PER LA MORTE DEL PADRE

Povia sul social ha condiviso un post con una sua foto da piccolo, al mare in compagnia del padre, accompagnato da una tenere didascalia: “Ciao papà...Sei stato grande… Mi hai insegnato ironia schiettezza e voglia di fare”.

Povia ha vinto il Festival di Sanremo nel 2006 con il brano “Vorrei avere il becco”: “Quando ho vinto Sanremo – ha continuato su Instagram - mi hanno chiesto: “chi è il tuo mito?” ho detto: “mio padre”. Non ti dico “riposa in pace” perchè dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono... buon paradiso Papà 👼”.

Numerosi i commenti al post, con le condoglianze da parte dei follower e degli amici dell’artista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 14:22

