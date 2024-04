Francesca De Andrè, l'ex compagno Giorgio Tambellini condannato per maltrattamenti. La nipote di Faber fu salvata dalla vicina

di Cristina Siciliano

Giorgio Tambellini, 40 anni, ex fidanzato di Francesca De Andrè, è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a tre anni e tre mesi dal tribunale di Lucca, a quasi un anno dall'apertura del processo. I fatti risalgono all'aprile 2022 quando i due vivevano insieme in provincia di Lucca. A chiamare i carabinieri era stata la vicina di casa, sentendo le urla provenire dall'appartamento. La nipote di Fabrizio De Andrè aveva riportato tumefazioni al volto e alle braccia. Subito dopo a quel momento era scattato il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa nei suoi confronti.

Cosa è successo

Francesca De Andrè era stata ricoverata in ospedale a un trauma cranico. «Mi ha colpito, picchiato anche mentre ero a terra incosciente», aveva raccontato a Chi nel 2022. «Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza.

