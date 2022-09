Giorgia Soleri, attacco dei fan: «Il mondo delle influencer sta mandando tutto in rovina». Cosa è successo

Giorgia Soleri è al centro delle polemiche sui social. L'influencer e fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, è stata accusata di incoerenza per aver partecipato alla 79esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia. Cosa è successo?

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, risponde sulla gravidanza: «Niente figli per ora»

Giorgia Soleri agli hater: «Nessuno è contro la depilazione. Siete inquietanti» FOTO

Giorgia Soleri, dedica al fidanzato Damiano David (Maneskin): «Sei il compagno migliore del mondo»

Red carpet

Come da rituale, ogni anno tantissime celebrità vengono invitate a Venezia per sfilare sul red carpet indossando abiti dei diversi stilisti, diventando così il nuovo volto dei brand della moda. Oltre ai volti di Hollywood, che stanno facendo impazzire i fan sui social, anche Giorgia Soleri ha avuto l'opportunità di partecipare al Festival del Cinema di Venezia, provocando diverse critiche dai fan.

Su Twitter il nome della fidanzata di Damiano David è ormai in tendenza, non per aver sfiorato la censura di Instagram con delle foto hot, ma per essere stata accusata di incoerenza.

In passato all'influencer era stato chiesto cosa ne pensasse del cinema e in tutta risposta la Soleri ha detto che è un mondo che la annoia. Senza sapere che mesi dopo questa risposta le sarebbe tornata contro: «Il cinema? No, non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice 'guardiamo un film?'».

Dopo la partecipazione alla Mostra del Cinema la Soleri sul suo account ha voluto approfondire il discorso, questa volta però mostrando interesse nei confronti del cinema, commentando uno dei film in gara che ha visto: «Non vedo l’ora che esca per poterlo rivedere».

Risposta che ha fatto infuriare i follower e scatenare gli utenti sulle diverse piattaforme social: «Ma se il cinema non ti interessa perché hai sfilato sul red carpet del Festival di Venezia?», e poi ancora: «Il mondo delle influencer sta mandando tutto in rovina, lei ad esempio ha tolto il posto a chi davvero merita di essere lì».

Non è la prima volta che Giorgia Soleri finisce nel mirino dei social. Lei, però, ogni volta risponde alle critiche mettendo tutti a tacere. Chissà se questa volta preferisce rimanere in silenzio oppure smentire quanto detto mesi prima pubblicamente...

#GiorgiaSoleri, attacco dei fan: «Il mondo delle #influencer sta mandando tutto in rovina». Cosa è successo https://t.co/FKBqKyW8Nn — Leggo (@leggoit) September 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA