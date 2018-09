Gianni Alemanno, nuovo look con la barba da Clooney Foto

Quando una donna vuole cambiare vita, a volte, inizia proprio dal taglio dei capelli. E gli uomini? Visto l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, preferiscono puntare sulla barba. Ecco allora che, dopo il nuovo amore con Silvia Cirocchi (avvocato e giornalista che si occupa della comunicazione del Movimento Nazionale, di cui il politico è il segretario nazionale), l’ex primo cittadino ha cambiato look

Alemanno, gita in moto con la nuova compagna e pubblica le foto su Facebook

Una barba curatissima e bianchissima, un fisico sempre più tirato e curato. Alemanno sembrerebbe in ottima forma. Almeno stando alle decine di fotografie che pubblica sui social in compagnia della giovane Silvia. Dalla spiaggia a raccogliere conchiglie ai baci appassionati, passando per le passeggiate in motocicletta. Una nuova vita, dopo la separazione con Isabella Rauti, e l’aspetto rinnovato: con una barbetta alla George Clooney. Alemanno, what else.