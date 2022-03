GF Vip, Jessica Selassié e Barù stanno insieme? Lui interviene a sorpresa nella sua diretta: i fan dei "Jerù" tornano a sperare

I fan dei "Jerù" tornano a sperare dopo che Barù è intervenuto a sorpresa nella diretta di Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip. Il gesto è arrivato in maniera del tutto inaspettata e neanche la principessa pensava che lo avrebbe fatto. Su Twitter la coppia è finita in tendenza. I due si sono conosciuti durante il reality e non è chiaro se inizieranno a frequentarsi fuori dalla casa.

GF Vip, la diretta di Jessica

Sono trascorsi diversi giorni dalla vittoria al Grande Fratello Vip e Jessica ha intrattenuto i suoi followers con una diretta su Instagram. Ha cercato di rispondere a tutte le domande dei fan e promesso nuovi momenti simili in futuro. A un certo punto però è intervenuto proprio Barù, il gieffino per cui la stessa Jessica ha ammesso di avere un'infatuazione.

Ormai sembrava che tra i due non potesse nascere niente di diverso da una semplice amicizia, ma stando ai tweet i fan della coppia "jerù" hanno ricominciato a sperare dopo il commento di Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca è intervenuto per fare alla ragazza una strana domanda: «Ti piace la pasta con le cipolle?». «Ah ma me lo chiede Barù. Ovviamente non mi piace la cipolla, l'aglio, l'erba cipollina...» E a chi le chiedeva di Barù ha spiegato: «Quando ci sarà qualcosa da dire lo saprete, per il momento non voglio parlare di questo».

