Totti, l'ultimo saluto prima di spiccare il volo sul mare delle Maldive con Noemi Bocchi: «Mi sto a ca*a sotto»

Un Francesco Totti decisamente agitato, quello che appare nell'ultima diretta Instagram di Noemi Bocchi. La coppia è alle Maldive, con i figli di lei, per passare il Capodanno e sta approfittando del clima mite per fare delle esperienze avventurose. Ma il Pupone non sembra essere poi così coraggioso. «Ma che sereno, c'ho un'ansia, me sto a caga' sotto», dichiara a Noemi che lo riprende in costume e giubbino di salvataggio a bordo di una barca. «Perché?», lo incalza la compagna.

A quel punto Totti spiega confusamente che «andare lassù» lo agita, riferendosi al fatto di essere pronto a, quasi sicuramente, spiccare il volo con il paracadute trainato dall'imbarcazione. Un membro dell'equipaggio lo invita, in inglese, a sedersi. E lui risponde «E sì, sit, sit, ma quale sit. Io me sto a caga' addosso e questo me dice sit...». Il siparietto è decisamente esilarante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA