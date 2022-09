Francesco Totti e Ilary Blasi, il super-patrimonio da spartire: 110 milioni in 20 anni tra megaville e società

Per Francesco Totti e Ilary Blasi non sarà affatto facile dirsi addio. La loro separazione tiene ormai banco dall'inizio dell'estate e, adesso che il divorzio entra nel vivo, spartirsi il super patrimonio racimolato in 20 anni di storia d'amore non sarà di certo una passeggiata.

Leggi anche > Totti a casa di Noemi Bocchi con la figlia Isabel? Le foto che fanno discutere

110 milioni di buoni motivi

Lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fa sempre più acceso. A colpi di rumors e interviste, la guerra tra i due entra nel vivo e per loro ci sono 110 milioni di buoni motivi per riuscire a ottenere il massimo dal divorzio. Sarebbe questo, infatti, il valore totale (da capogiro) dei beni che i due sono riusciti ad accumulare in 20 anni di love story. Tra megaville, negozi, società e accessori, il pratrimonio dei due ex marito e moglie è da far invidia. E gli unici eredi di quanto raccolto in anni di lavoro sono i loro tre figli, ancora minorenni, Cristian, Chanel e Isabel.

La megavilla all'Eur

Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno, prima di tutto, accordarsi su chi rimarrà nell’enorme villa all’Eur a Roma, una casa di ben 25 stanze dotata di tutti confort extra lusso: campo di calcetto, campo di padel, piscina e varie altre zone relax. È un rifugio da sogno ai quali sembrerebbe nessuno dei due è disposto a dire addio con troppa facilità. Secondo quanto racconta Il Corriere della Sera, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice avrebbero avuto introiti superiori ai 110 milioni di euro. La Blasi ha un contratto in esclusiva con Mediaset, Totti, invece, dopo una carriera da sogno nella sua Roma, ora che ha attaccato gli scarpini al chiodo, ha creato la holding NumberTen a cui fanno capo sette società con cui opera nel mercato immobiliare.

L'impero di Francesco Totti

Francesco Totti detiene il 100% delle azioni, il fratello Riccardo è il presidente, la mamma Fiorella l’altro consigliere. L’azienda, fondata nel 2010, ha un patrimonio netto di 7 milioni di euro e utili per circa 4. Stesso discorso per la Vetulonia, un’altra società immobiliare di cui Totti è socio ma anche amministratore unico. Infine c’è da tenere conto anche della sua nuova attività di gestione dei giovani calciatori, attività che Francesco Totti gestisce con tre società (IT Scouting, CT10 e Coach Consulting). Ma non finisce qui. A complicare ancor di più la rottura sarebbe il coinvolgimento negli affari della famiglia di Ilary Blasi, che si occupava della gestione dell’immagine di Francesco con la Number Five, gli ingaggi legati alle apparizioni in tv e gli spot. Gestiva pure la scuola calcio di Totti. Oltre alle quote di Ilary nella società sportiva dilettantistica Sporting Club Totti.

Negozi e appartamenti

L'impero tirato su, negli anni, da Francesco Totti e Ilary Blasi, però, non si esaurisce qui. I due infatti sono anche proprietari di negozi nei centri commerciali, altri appartamenti, sempre a Roma, e di una lussuosa villa a Sabaudia. Senza considerare la chiacchieratissima collezione di Rolex, di Francesco Totti che in queste ore ha attirato le attenzioni del gossip. Considerando la quotazione degli orologi sul mercato, è una collezione dal valore altissimo, come pure il guardaroba di Ilary, con borse Chanel, Hermes e altri brand costosissimi. La patata bollente, adesso, passa in mano ai legali dell'ex coppia. Ma sicuramente per Francesco e Ilary non sarà di certo facile dirsi addio. Riusciranno a trovare un accordo pacifico?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA