Totti-Ilary, Fabrizio Corona bloccato su Instagram: stop al game?

Chi ha fermato il Corona gate? Tutti gli occhi erano puntati sul suo profilo Instagram. Stava appassionando chiunque con quello che ormai era diventato il suo gioco, il game sulla separazione dell'anno: quella di Totti e Ilary. E, ora, dopo le ultime rivelazioni di questa mattina, se si prova a cercare l'account Instagram di Corona, viene fuori "Utente non trovato". L'account potrebbe essere stato segnalato dagli utenti di Instagram, magari da fan inferociti, o forse dai diretti interessati. Come rivela La Repubblica, la conferma dello stop forzato dell'ex re dei paparazzi arriva anche dal suo legale, Ivano Chiesa. «Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. È già la seconda volta. È assurdo. Stiamo pensando di intraprendere vie legali».

TOTTI-ILARY, FABRIZIO CORONA: INSTAGRAM BLOCCATO

Negli ultimi tre giorni, Corona aveva cominciato uno spietato game di gossip. In primis dicendo che: «Totti e Ilary Blasi si tradiscono da anni» e lo aveva fatto usando come strumento proprio Instagram. «Visto che i due piccioncini non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcuno farlo» scriveva ieri. E ogni giorno aveva promesso al suo pubblico di rivelare dei dettagli inediti, fino a raccontare la verità assoluta. La sua, quella da anni rivendica e per cui, a detta sua, è stato sempre mal visto dalla coppia Totti-Ilary.

TOTTI GATE, FABRIZIO CORONA COSA AVEVA DETTO

E quindi, ieri sera, Corona ha pubblicato la foto di una donna: «Martina», per poi lanciare quello che ha definito il «primo indizio»: sabato sera la conduttrice era alla festa della sua manager, Graziella Lopedota. «Poi è arrivato qualcuno proprio ora noto alle cronache» ha rivelato ieri sera. E, oggi, ha pubblicato un messaggio di Sean Brocca, ex modello ed ex fidanzato di Ilary Blasi e uno scatto con cui tirava in ballo anche il ballerino di Amici, Alessio La Padula. Ma, l'ultima storia accende il giallo sul blocco del suo profilo. Qualche ora fa, quando Fabrizio era ancora visibile su Instagram, ha pubblicato una story in cui c'era lo screen di una richiesta di messaggi inviatagli da Francesco Totti, ma che non aveva ancora accettato di leggere. Di là, il buio.

Cosa sarà successo? perchè è stato bloccato Corona?

