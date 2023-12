Francesca Brambilla diventa mamma, è nata Amaya Luce: «Ora so cosa significa amore». La foto con il fidanzato misterioso

di Dajana Mrruku

Francesca Brambilla (31 anni) è diventata mamma per la prima volta e non potrebbe essere più felice di così. Sorridente e raggiante, appare così la Bona Sorte di Avanti un Altro nella foto di famiglia, la prima con il compagno (di cui non si sa ancora nulla) e la figlia, nata solo qualche ora fa.

Era da sempre il suo sogno, quello di avere una famiglia unita e la gravidanza è arrivata un po' a sorpresa, ma la piccola è nata e la neo mamma ha postato subito le foto su Instagram per informare i suoi follower.

Francesca Brambilla, la neo mamma

«Ora so il vero significato della parola..

Gli auguri dei colleghi

Dopo aver postato la foto, i neo genitori sono stati immersi dall'affetto dei fan e dei colleghi televisivi di Francesca Brambilla, prima tra tutte Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice di Avanti un altro e Ciao Darwin, che ha commentato: «Auguri! Ma è grandissima!»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA