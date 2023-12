Flora Canto: «Ho fatto la tronista a Uomini e Donne e sono la moglie di Brignano. Ho dovuto lottare per dimostrare di sapere fare altro»

di Veronica Cursi

Flora Canto, attrice, conduttrice e comica, classe 1983, è una che - per dirla con parole sue - ha «moltissime etichette appiccicate addosso». La prima le fu affibbiata 17 anni fa, quando giovanissima partecipò come tronista a Uomini e Donne.

Come ci arrivò?

«Era il 2006, avevo 23 anni. Arrivare da ragazzina davanti ad un pubblico così agguerrito, non fu facilissimo. Fu un'esperienza che mi insegnò a tirare fuori carattere e personalità. Però, certo, se partecipi ad una programma del genere ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che nascono e finiscono lì, altre che riescono ad emanciparsi. Io sono riuscita a sfruttare quell'opportunità».

Come?

«Ho saputo trasformare quell'esperienza in un trampolino di lancio. Con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Nel nostro mestiere devi avere un'attitudine, certo, ma se non c'è una preparazione rischia di rimanere tutto effimero. Ho capito che se volevo diventare un'artista dovevo studiare».

Veniamo alla seconda etichetta: essere la moglie di Enrico Brignano

«Io invito le persone a riformulare la frase. Perché è vero io, di fatto, sono la moglie di Enrico. Sono però "anche" la moglie di Enrico, il problema è quando sei "solo" quella. Sono un’attrice e una conduttrice. Se hai modo di dimostrare che sai fare anche altro, alla fine la gente se lo dimentica. Ho dovuto spostare l'attenzione da quello che sono a quello che faccio. Ci è voluto più tempo».

Alla fine però ce l'ha fatta, anche con successo. Ora è su Rai2 accanto ad Enrico Ruggieri con "Gli occhi del Musicista" un programma che racconta storie e curiosità su nomi eccellenti del cantautorato italiano: da Califano a Endrigo. Lei era una bambina allora...

«Sì, ma ho tanti ricordi d'infanzia legati a loro, erano canzoni che si canticchivano spesso a casa mia.

Come vi siete conosciuti con Enrico?

«Ad un provino. Lui mi ha conosciuto che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie in teatro per uno suo spettacolo. Ed eccomi qui»

E' vero che l'ha conquistata con mazzi di carciofi e peperoni?

«Si, mi arrivavano a casa casse di ortaggi e frutta che a me piacciono moltissimo. Un giorno mi consegnarono una pianta di peperoni. Lui mi disse: "Dai così li facciamo alla brace". Dopo anni però sono arrivati anche i fiori».

Ed è arrivata anche una romanticissima proposta di matrimonio all'Arena di Verona

«Non me l'aspettavo. Il mio sogno era diventare mamma, non volevo sposarmi per forza. Lui ha fatto tutto lo spettacolo con l'anello nascosto in tasca. E' stato belissimo».

In un momento i cui in tv le coppie vanno per raccontare tradimenti e liti, voi vi fate dichiarazioni d'amore pubbliche

«Noi ci facciamo spesso dichiarazioni in tv quando c'è la possibilità, ci viene naturale. A Sanremo lui mi fece gli auguri in diretta con una meravigliosa dichiarazione d'amore. Evitiamo le litigate, ma le dediche ancora ce le facciamo»

Con Brignano fate lo stesso mestiere, non c'è competizione?

«Assolutamente no. Lui è la star della famiglia. Io riconosco il suo straordinario talento e lui non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi ora che ho un periodo di lavoro intenso lui mi ha aiuta con l'organizzazione familiare e con i bambini e prendiamo sempre insieme le scelte lavorative».

E' stato un 2023 impegnativo. Dopo "I fatti Vostri" ha progetti futuri?

«Mi piacerebbe molto avere un programma di intrattenimento tutto mio. La Rai sta investendo su di me e sono felice. Ci sono le opportunità e speriamo che aumentino. Io intanto ho già un programma nel cassetto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 16:16

