Fiordaliso a Pomeriggio 5, lite furiosa con il controllore del treno: «Ho pagato il biglietto ai miei Chihuahua. Avevo ragione io»

di Silvia Natella

Pomeriggio 5

Venerdì 25 Ottobre 2019, 18:32

Non voleva mica la lunama solo poter viaggiare a bordo di un treno con i suoia cantante racconta la sua disavventura di qualche settimana fa, quando ha dovuto pagare il biglietto anche per i suoi cani e ha avuto un duro litigio con il controllore. Fiordaliso, che non era riuscita a trattenere la rabbia sfogandola sui social, ha spiegato nel salotto didi aver pagato 14 euro per sé e altri 34,50 per i suoi compagni di viaggio a quattro zampe.«È colpa mia perché i social sono come una sorta di diario segreto, ma avevo ragione e i soldi mi sono stati restituiti insieme alle scuse. I cani di piccola taglia come i miei non pagano e ci sono persone che non sanno fare il loro lavoro», spiega Fiordaliso.Ne segue una polemica sul viaggio in treno in compagnia di piccoli e grandi animali. Tra gli ospiti anche un barboncino che su Instagram conta 20mila followers. «Lucrezia è una modella e influencer», dice la proprietaria. «I cani vanno trattati da cani, questo è maltrattamento», dicono in studio gli opinionisti. Il suo caso ricordala cagnolina di Chiara e tanti altri animali che vivono una vita "extralusso" insieme ai loro genitori celebri.