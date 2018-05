Filippo Magnini e Giorgia Palmas, passeggiata col cane a Milano mentre lui litiga col cugino per Federica Pellegrini

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: «Il nostro un amore da sogno. È lei la mia storia definitiva»

MILANO – Mentre ancora uscivano notizie su allontanamenti e riappacificazioni fra, sono state pubblicate le foto che vedevano il primo bacio fra il nuotatore e, single dopo la fine della sua love story con Vittorio Brumotti, quasi a siglare l’addio definitivo.Quella fra Flippo e l’ex velina è ormai una storia d’amore importante e i due vengono spesso sorpresi insieme, come accaduto per “Novella2000” che li ha fotografati mentre passeggiano per Milano assieme al cagnolini di Giorgia. Magnini però sembra aver ancora qualche legame con la ex, dato che avrebbe interrotto i contatti con Matteo Giunta, suo cugino ed allenatore di Federica.“Il rapporto tra Filippo Magnini e suo cugino Matteo Giunta, attuale allenatore di Federica Pellegrini (ex di Magnini) è giunto al capolinea - fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - Sono, infatti, mesi che i due non si rivolgono più la parola e non appaiono insieme sui social. Qual è la reale motivazione? Magnini, di certo, è molto arrabbiato. È stato lui a presentare Matteo a Federica, che poi lo ha imposto come allenatore e presenza fissa nella sua vita quotidiana”.