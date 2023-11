Fedez, la Ferrari e la Smart dell'assistente: il video scatena gli hater. Ecco il motivo

di Marta Goggi

Fedez nelle ultime ore è entrato al centro di una polemica. Il rapper ha di recente postato un video sui social dove mostra la sua Ferrari rossa in garage accanto alla Smart della sua assistente, Eleonora Sesana. Ma non è finita qui, Fedez ha anche accompagnato il tutto con una canzone: 'La macchina del capo'.

Il video della Ferrari scatena la bufera

Il rapper inoltre ha coperto la targa della sua super car con un dito, ma non ha fatto lo stesso per l'assistente. Il video rispecchia la classica ironia di Fedez, che ha scherzato sulle diverse possibilità economiche dei due. In molti, però, non hanno preso il video con la stessa simpatia del rapper. Su TikTok alcuni utenti hanno commentato: «Ma la cattiveria di non coprire la targa dell'assistente?» e che il rapper dovrebbe «pagarla di più». Fedez per ora non ha ancora risposto alle critiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 15:37

