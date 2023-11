Chiara Ferragni, il pranzo sorprende tutti: «La pizza che si rigenera anche in India»

di Marta Goggi

I fan di Chiara Ferragni sanno bene che l'influncer ha un'usanza particolare, fare una foto davanti ad una pizza intera, con però una fetta in mano. In molti, durante gli anni, si sono chiesti quale segreto ci fosse dietro questo 'trucco' della Ferragni, che qualche tempo fa ha svelato di prendere in prestito una fetta da altri commensali per fare la foto.

In India

L'influencer è da poco partita per l'India, viaggio che ha confessato di aver sognato da diverso tempo. Anche così lontana da casa, Chiara Ferragni non ha perso le sue abitudini e ha postato una sua foto con un pizza intera e una fetta in mano, scrivendo: «La pizza che si rigenera anche in India». Ovviamente la portata non aveva lo stesso aspetto che quelle fotografate dalla Ferragni lungo lo Stivale, se la sarà comunque gustata?

