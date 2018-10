Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

avrebbe voluto fare una donazione da 2000 euro all', ma la stessa organizzazione ha rifiutato l'offerta.a ha organizzato una in una palestra di Piacenza un'iniziativa di beneficenza i cui proventi avrebbe voluto devolvere all'Associazione La Città delle Donne - Telefono Rosa, che si occupa di attività di ascolto, accoglienza, sostegno e ospitalità protetta per donne vittime di violenza. Ma la presidenteha detto di no.«Tale iniziativa - ha detto - è nata come un'offerta di abbonamenti a una palestra, da parte di, da destinare in beneficienza. La palestra ha individuato il Centro antiviolenza come destinatario di tale regalo, accolto dall'Associazione al fine di portare benessere a donne che vivono un momento di difficoltà». Secondo la Scardi, invece «non è mai stata proposta un'offerta in denaro» che comunque «mai il Centro antiviolenza avrebbe accettato. A questo punto l'Associazione si dissocia e declina l'offerta proposta».