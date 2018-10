Fabrizio Corona dona 2000 euro al Telefono Rosa di Piacenza. L'associazione rifiuta e lo umilia

è single dopo la rottura condema ammette che nella sua vita ha avuto soltanto due grandi amori:La concorrente del Grande Fratello Vip, che nella casa rimugina su quanto è accaduto negli ultimi due anni, non avrebbe fatto breccia nel cuore dell'ex "re dei paparazzi".«Non ho mai amato Silvia. Nel mio cuore c’è spazio solo per Nina Moric e Belen Rodriguez», ha dichiarato in un'intervista al settimanale “Spy” ideato daCorona ha anche precisato di non essere stato chiamato dagli autori del reality per qualche incontro chiarificatore. «Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero nella Casa, per fortuna non l’hanno fatto!»Con il suo primo grande amore, Nina Moric - da cui ha avuto un figlio - sta ricostruendo un rapporto logorato dalle vicende giudiziarie . «Ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io…»Nessun "ritorno di fiamma" con la modella croata e nessun nuovo flirt, come quello attribuitogli con la giovane Zoe Cristofoli. «Ho frequentato ragazze più giovani in passato, ma non ho mai avuto un vero e proprio dialogo con loro. Sono vuote, senz’anima, tutte vogliono essere delle influencer», ha aggiunto.