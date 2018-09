Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e il figliosempre più uniti. Da quando Corona è uscito dal carcere non si stacca dal figlio avuto cone lo coinvolge in tutte le sue attività. Insieme si allenano e insieme hanno da poco aperto il profilo Idi Corona jr.Ad annunciarlo, ovviamente via social, è l'ex re dei paparazzi chiedendo ai suoi follower di seguirlo. «Carlos perchè hai deciso di aprire un tuo profilo?», chiede il padre al figlio, entrambi a torso nudo davanti alla telecamera. «Voglio comunicare le mie idee - risponde - Sarà un profilo diverso da quello dei miei coetanei. Voglio parlare della vita, senza influnzarli. non è un profilo commerciale».Il profilo di Carlos, che ha da poco compiuto 16 anni, ha già superato i 17 mila follower in poco meno di mezz'ora