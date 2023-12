Eugenie di York e il peso dei riflettori: «Da piccola bullizzata per il mio aspetto. Ho sofferto di disturbi alimentari»

di Redazione Web

Quando si è un personaggio pubblico, di fama internazionale e i riflettori sono puntati su quello che fai o dici, su quanto mangi o sul modo di vestire è difficile credere più a tuttò ciò che viene detto o scritto sul tuo conto. Distinguere i pettegolezzi dalla realtà è sempre più difficile, ma interiorizzarli è una crudeltà che nessuna ragazzina dovrebbe mai conoscere.

Eugenie di York, 33 anni, principessa britannica e secondogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, rivela di essere stata vittima di bodyshaming quando era piccola e di come le critiche anche da adulta abbiamo influenzato il suo percorso, la sua vita.

L'adolescenza

«Suppongo che succeda a chiunque se sei sotto gli occhi del pubblico. Immagino che nella nostra famiglia succeda a quell'età in cui hai 13 anni e porti quello stupido taglio di capelli a scodella e sei un po' paffuto e… sai, tutti i ragazzi ti bullizzano, quel genere di cose», ha racconta la principessa di York, nel corso del podcast Table Manners.

Un'adolescenza complicata, sofferte a causa dei giudizi costanti che le hanno provocato anche problemi alimentari. Giudizi che non percepisce in Portogallo, dove vive con il marito Jack Brooksbank: «Il Portogallo è il mio sogno perché posso andare al supermercato con la mia tuta da ginnastica e i capelli raccolti sulla testa e non preoccuparmene: non importa a nessuno».

L'età adulta

Un aneddoto poco elegante, difficile da dimenticare, è stato il paragone della principessa Eugenie e la sorella Beatrice alle sorellastre di Cenerentola, in occasione delle nozze reali di William e Kate nel 2011. Una critica comparsa su molti tabloid per via del look indossato al matrimonio

