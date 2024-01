Enrica Bonaccorti, il racconto doloroso: «Ho perso un figlio, ma è nato il conduttore Magalli»

di Dajana Mrruku

Enrica Bonaccorti ha raccontato un momento molto difficile della sua vita nel salottino di Caterina Balivo, a La volta buona. La giornalista che per molti anni è stata il volto della Rai ha confidato il momento in cui ha scoperto di essere incinta, molti anni fa. «Svelai in diretta la mia gravidanza e fui massacrata dalla stampa per aver raccontato in pubblico un fatto privato», ha detto Enrica che, tuttavia, non dimentica cosa è successo nel camerino poco dopo la rivelazione.

Enrica Bonaccorti, l'aborto

«Appena tornata in camerino ho iniziato ad avvertire che qualcosa non andava - ha raccontato Enrica Bonaccorti -.

Giancarlo Magalli fu chiamato a sostituire Enrica Bonaccorti alla conduzione del suo programma, visto che fino ad allora l'aveva affiancata: «Ho perso un bambino, ma è nato Magalli conduttore», ha commentato Bonaccorti.

