Emis Killa single, annuncio social: «Io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme, il perchè...»

Martedì 21 Gennaio 2020, 18:04

Dopo sette anni di relazione e la nascita di una figlia, Perla Blue, è calato il sipario sulla relazione tra Emiliano Giambelli, vero nome del famoso rappere l’ormai ex compagnia Tiffany Fortini. E’ stato proprio lui, ormai, a dare l’annuncio dal suo account instagram.Emis Killa, nelle storie, ha fatto sapere di aver tenuto la notizia finora riservata per salvaguardare la sua famiglia, ma è stato costretto per via delle domande dei follower: “Non amo spiattellare i cazz* miei sui social – ha fatto sapere nelle stories - ma vedo che purtroppo a molti dei miei seguaci interessano e fanno domande a proposito. Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme da ormai qualche mese. Semplicemente come ho tutelato la mia famiglia e gli affari nostri in passato, l'ho fatto in questa occasione. Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono affari nostri”.I due però son ancora in ottimi rapporti e con questo il rapper chiude le comunicazioni a riguardo: “Ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti. Vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli. Non credo tornerò mai sull'argomento, per cui fatevi bastare quanto detto”.