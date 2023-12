Elisabetta Canalis regina dei look, la nuova vita in Italia: sportiva, elegante e super sexy

di Luca Uccello

Elisabetta Canalis si fa in tre. C'è la Eli sportiva, quella che suda in palestra sollevando pesi e tirando calci. Poi c'è quella comoda, con delle crocs blu tra una pausa e l'altra dal set, per un ritorno al cinema con un film commedia e poi c'è quella super sexy, quella che piace tanto, tantissimo ai suoi followers su Instagram.

La Canalis si fa in tre...

Il settimanale Gente l'ha paparazzata in più riprese mostrando l'ex velina di Striscia la notizia in tre vesti diverse. Tre situazioni che oggi la rappresentano più che mai. Tornata in Italia dopo il divorzio a luglio con il medico chirurgo Brian Perri, Eli si divide tra sua figlia Skyler Eva di 8 anni e il lavoro. Quello per fortuna non manca mai....

E come detto l'anno prossimo la rivedremo al cinema con la commedia Come incasinare i tuoi genitori anche con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. E poi c'è lo sport, la sua passione per la kickboxing, per il campione di specialità, Georgian Cimpeanu. Sui social è stato praticamente sdoganato. Manca solo l'ufficialità di Elisabetta che però tarda ad arrivare...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA