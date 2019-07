Elisa Isoardi: «Salvini? Finita per solitudine. Ora ho molti corteggiatori, ma sto bene sola»

Venerdì 19 Luglio 2019, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo la fine del programmaLa conduttrice televisiva ha rilasciato un'intervista a Gente in cui parla deiIn attesa di tornare a settembre con il cooking show Elisa ha raccontato di volersi dedicare solo a se stessa e al suo lavoro anche se, ammette, non mancano dei corteggiatori.«Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio tempo, di lavorare ininterrottamente alla nuova stagione de La Prova del Cuoco. Ho ripreso in mano la mia vita dopo un momento personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ma ne sono uscita da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di sapere», ammette. Poi torna ancora una volta sulla fine della relazione con il vice premier: «La solitudine all’interno della coppia mi ha portata a chiudere. Oggi se mi guardo allo specchio, mi vedo più donna e più saggia».Dopo la fine de La prova del cuoco Elisa ammerre di aver preso 5 chili, di averne anche persi 3 ma che due è intenzionata a tenerli perché crede che le donino. Ora vuole pensare solo a se stessa, precisa e sui presunti flirt e corteggiatori chiarisce: «Ci sono e sono tanti, anche insospettabili. Per il momento però sto bene con me stessa».