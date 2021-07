Elettra Lamborghini incinta? Il post “sospetto” su Instagram col marito Afrojack

Elettra Lamborghini incinta? Il sospetto corre sul social dopo un suo post condiviso mentre l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, è in vacanza col marito, il deejay Afrojack.

Elettra Lamborghini incinta? Il post “sospetto” su Instagram

Elettra Lamborghini ha accantonato la sua esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi e ora, con la sua nuova hit “Pistolero” in rotazione nelle radio, si è regalata una vacanza assieme al marito, il noto deejay Afrojack. Come al solito Elettra, molto attiva suo social, si è tenuta in contatto con i suoi follower e fra i vari post condivisi uno ha fatto nascere nei fan il sospetto che la loro beniamina sia incinta e che in qualche modo volesse lanciare un messaggio per dare la notizia.

Nelle stories della cantante – opinionista infatti è stato pubblicato uno scatto in cui si vede la mano di Afrojack indugiare sul “pancino” della bella Elettra. Un caso? Forse no dato che recentemente la Lamborghini ha confessato di avere un desiderio di maternità: «Sarebbe fantastico – ha fatto sapere a “Verissimo” - io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile».

