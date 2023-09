Elena Santarelli, corso di empatia a scuola in Danimarca: «Speriamo arrivi anche in Italia»

di Cristina Siciliano

Le persone altamente sensibili esistono e addirittura in Danimarca, l'empatia, ossia la capacità di mettersi nei panni dell'altro, è una materia obbligatoria dal 1993 e viene insegnata un'ora alla settimana agli studenti dai sei a sedici anni. In Italia, c'è chi sostiene tale iniziativa ed è Elena Santarelli, che nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui si racconta da quanto tempo in Danimarca si insegna l'empatia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Speriamo arrivi anche in Italia», sono queste le parole che Elena Santarelli ha scritto a corredo del video condiviso nelle sue Instagram stories. Il contenuto social in questione riguarda l'approfondimento in merito all'iniziativa della Danimarca di insegnare l'empatia a scuola. Durante la Klassens tid, di un’ora a settimana, gli studenti parlano dei loro problemi, legati alla scuola o meno, e tutta la classe, insieme all’insegnante, cerca di trovare una soluzione sulla base di un ascolto e una comprensione reali.

Sembrerebbe inoltre che questa disciplina prepari i danesi a diventare adulti felici e consapevoli.

Empatia

La parola "empatia" deriva dal greco en-pathos e letteralmente vuol dire sentire dentro.

