Elena Morali e Luigi Favoloso volano in Egitto per il secondo anniversario: petali di rose e dolci scatti

Due anni d'amore. Elena Morali e Luigi Favoloso hanno festeggiato il loro secondo anniversario. L'imprenditore napoletano e la showgirl da quando si sono incontrati per la prima volta non si somo mai mollati. Per l'occasione la coppia si è concessa una romantica vacanza in un resort in Egitto, dopo aver rinnovato i voti l'anno scorso con una cerimonia alle Maldive. Nelle stories Instagram la Morali pubblica le cene a lume di candela, rose e buon cibo.

L'ex gieffina ha dedicato parole d'amore al suo fidanzato, accompagnando il tutto da un tenero cuore disegnato sulla sabbia e petali rosa: «Due anni fa incrociavo per la prima volta i tuoi occhi, qualche secondo dopo ne ero persa. Ne hanno dette così tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre la verità vince sempre... ed io sono qui in questo posto meraviglioso ed in questa vita meravigliosa con te, giorno dopo giorno».

La storia d'amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso non è iniziata nel migliore dei modi. Lui aveva alle spalle un passato burrascoso per via del suo precedente legame con Nina Moric, finito nel 2019. Forse, per dimenticare quanto successo e voltare definitivamente pagina, l'imprenditore napoletano si è rimesso in gioco nella casa del Grande Fratello Vip. Ma l'avventura non è andata come sperato: è stato squalificato per via di una frase sessista scritta con il rossetto su una maglietta. Lontano dalle telecamere, l'ex gieffino ha conosciuto Elena Morali, ex Pupa dello show La Pupa e il Secchione. Il primo periodo della loro relazione ha vissuto alti e bassi, fino a un momento di rottura. Poi l'amore li ha fatti ritrovare, più forti di prima, e nel 2020 hanno deciso di convolare a nozze a Zanzibar, con un rito masai che in Italia però non è valido. L'anno scorso hanno rinnovato i voti alle Maldive, con una romantica cerimonia in riva al mare.

