Barbara D'Urso su Instagram: «Il primo promo de La pupa e il secchione» Ecco quando comincerà VIDEO

Countdown per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Ora è ufficiale: comincerà il 15 marzo. Al timone del programma di Canale 5 ci sarà Barbara D'Urso che, costantemente aggiorna i fan sul suo nuovo programma. Fra piccoli spoiler e la pubblicità in costume, è stata proprio la conduttrice a pubblicare su Instagram il nuovo promo. Nel video, si vede Barabara in giacca bianco e gonna nera, che fa i provini alle pupe e ai secchioni: «Ed ecco il primo promo con alcuni provini de #lapupaeilsecchioneshow… Saranno loro?» scrive la conduttrice lasciando gli spettatori nel dubbio.

Leggi anche > Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, amore a cielo aperto: le prime foto della coppia

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, la showgirl aveva anticipato l'uscita del promo con una stories in cui ha scritto: «E tra circa due ore.. post col nuovo promo de #La Pupa e il Secchione con alcune pupe e pupi.. ma saranno loro? chissà...». Dunque, saranno effettivamente loro i concorrenti?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA