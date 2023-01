Diletta Leotta, outfit da urlo in radio: «Quel bottone sta per esplodere». Delirio tra i followers

di Redazione web

Diletta Leotta è un delle conduttrici sportive più amate, ma non solo, è anche una delle speaker radiofoniche più seguite. Insieme a Daniele Battaglia ogni mattina conduce il programma 105 Take Away e oggi, martedì 24 gennaio, si è presentato nello studio radiofonico con un outfit decisamente sexy. Ovviamente i suoi follower su Instagram sono impazziti e oltre alle migliaia di like sono comparsi anche migliaia di commenti. Ai fan di Diletta non è assolutamente sfuggito un dettaglio.

Elodie e Diletta Leotta ancora insieme: prima la foto sexy, poi la 'scarpetta'. Social impazziti: «Due dee»

Diletta Leotta e Loris Karius giocano a padel: «Pronti per gli Australian Open... o forse no». La storia è esilarante

Diletta Leotta, relax a Courmayeur con Loris Karius: aria di cambiamento professionale? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

L'outfit di Diletta

Diletta Leotta questa mattina per condurre il programma radiofonico su Radio 105 si è presentata negli studi con un outfit che ha fatto impazzire i suoi follower. Jeans oversize e un mini top che le stringe il seno e non lascia molto spazio all'immaginazione. Ciò che i fan della conduttrice sportiva di Dazn hanno notato, è che il bottone con cui si chiude il top, sembra "soffrire" davvero. Qualcuno ha scritto (ricordando la famosa scena del film SpiderMan): «Il bottone mi sembra SpiderMan quando cercava di non fare deragliare il treno».

La storia d'amore con Loris Karius

Sotto al post di Diletta Leotta è ovviamente stato citato anche il suo compagno, ovvero il portiere del Newcastle Loris Karius. I due ormai fanno coppia fissa da diversi mesi e non si nascondono più: passeggiano mano nella mano per le vie di Londra o Milano e trascorrono insieme le festività.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA