Diletta Leotta, relax a Courmayeur con Loris Karius: aria di cambiamento professionale? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Per Diletta Leotta le vacanze non sono ancora finite. La conduttrice di Dazn infatti, ha trascorso alcuni giorni a Courmayer con il fidanzato Loris Karius e il cagnolino Lillo. I tre si sono divertiti sulla neve e Diletta ha postato molte storie in cui filmava il suo amico a quattro zampe correre felice con il cappottino. La coppia, che si frequenta da ottobre, ormai non si nasconde più.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Ai fan della conduttrice, tuttavia, sorge un dubbio: aria di cambiamento professionale? Il motivo è presto detto: presente il 4 gennaio alla prima giornata del campionato di calcio dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, la sedicesima gionata (prima di ritorno della seria A), lo scorso weekend la conduttrice televisva ha preferito la montagna ai campi di calcio. Dai suoi profili nulla emerge. Ma ai fan questo dettaglio non è sfuggito.

La vacanza in montagna

Diletta Leotta ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sulle sue vacanze: dove e in compagnia di chi le stava trascorrendo. Il Natale lo ha festeggiato con la famiglia in Sicilia dove è poi stata raggiunta da Karius, a Capodanno i due sono volati a Londra per accogliere il 2023 con gli amici mentre nel weekend la conduttrice e il portiere hanno optato per una mini vacanza a Courmayer.

La lovestory tra Milano e Londra

Nonostante Diletta Leotta e Loris Karius siano molto impegnati, trovano sempre il modo di vedersi. I due infatti, vengono spesso fotografati mano nella mano a Milano ma postano anche molte storie che li ritraggono in Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 17:32

