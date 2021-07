Diletta Leotta e Can Yaman, la passione li travolge in barca: le foto hot

Diletta Leotta e Can Yaman sono nella fase più bella dell'innamoramento e si vede. Il settimanale 'Chi' ha pubblicato le foto dei momenti di passione in barca, al largo della Turchia. La coppia è stata paparazzata mentre è in preda ai "bollenti spiriti". Baci appassionati ed effusioni a bordo di una barca lussuosa. La relazione procede a gonfie vele dunque, nonostante qualcuno credesse in una montatura.

Diletta Leotta e Can Yaman, le foto della passione

I due stanno trascorrendo le vacanze insieme e a volte la passione è incontenibile, come dimostrano le foto dei paparazzi. Tra un bacio e l'altro anche sorrisi e scherzi da innamorati. La conduttrice di Dazn e l'attore turco hanno colto l'occasione anche per le presentazioni ufficiali in famiglia. Non si escludono progetti importanti come il matrimonio o un figlio.

All'inizio della frequentazione, tuttavia, erano molti gli scettici. Sembrava una trovata pubblicitaria e le fan di Can Yaman non erano entusiaste. Sono stati ipotizzati anche altri flirt per la conduttrice sportiva. Le foto non lasciano dubbi sull'affinità e l'attrazione tra i due. Una sorta di luna di miele anticipata.

