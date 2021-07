Ilary Blasi, sexy vacanze in Sardegna: la "prova costume" social è superata

Ilary Blasi va in vacanza in Sardegna senza il marito Francesco Totti e regala ai follower scatti in costume mozzafiato. Ilary Blasi, conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi mette in mostra, in bikini o col costume intero, il suo fisico perfetto e conquista i fan sul social.

Ilary Blasi arriva in Sardegna per godersi qualche giorno di relax dopo la conduzione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ma non dimentica i suoi fan sul social. Dalle stories infatti ha pubblicato diversi video che la vedono mentre prende sole in costume, mostrando anche il suo fisico a prova di critica e, che indossi bikini o due pezzi, i follower non risparmiano i complimenti per la loro bella e simpatica beniamina. Durante le vacanze, Ilary Blasi ha anche incontrato gli amici colleghi Nicola Savino e Michelle Huniziker, con cui ha passato un divertente pomeriggio in barca.

Prima della calda Sardegna, Ilary non ha dimenticato i suoi cari, partendo per un viaggio in Russia assieme a tutta la sua numerosa famiglia.

