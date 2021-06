Daniele Scardina ritrova l'amore dopo Diletta Leotta: baci appassionati con Cristina Buccino

Una coppia inedita quella formata da Cristina Buccino e Daniele Scardina. La showgirl Cristina Buccino e il pugile Daniele “Toretto” Scardina, ex di Diletta Leotta, sono stati sorpresi mentre si scambiavano baci appassionati nella notte milanese.

Daniele Scardina ritrova l’amore dopo la fine della sua relazione con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Il pugile è infatti stato sorpreso da “Chi” nella notte milanese assieme a Cristina Buccino. Lui era di ritorno da Miami, dove vive e si allena, lei invece da una vacanza con amici a Capri: i due si sono incontrati per un aperitivo in un bar e sono partiti i pubblici e appassionati baci, "rubati" dai paparazzi appostati.

Un nuova fidanzata (forse) per Daniele Scardina, che ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” aveva parlato della sua passata love story con Diletta Leotta: “Con lei ho vissuto una relazione vera - aveva spiegato - Eravamo complici in tutto con lei, è stata una storia bellissima e un bel periodo. Ero innamorato, ora non ci sentiamo più, ma io le voglio bene, la rispetto perché è una grande donna. Io ora penso solo al mio percorso e a consegnare felicità alle persone che mi sono attorno”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:10

